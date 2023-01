Wallace e Gromit: arriva un nuovo film Netflix trent'anni dopo il primo Oscar

Wallace e Gromit festeggiano 30 anni da I pantaloni sbagliati, primo episodio del franchise a vincere un Oscar, e sono pronti a una nuova avventura che sarà distribuita da Netflix.

Come già annunciato qualche mese fa, è in cantiere un nuovo lavoro animato prodotto dalla britannica Aardman Animations e con protagonisti i due amici nati nel 1989.

Il film, previsto per il 2024 e che non ha ancora un titolo ufficiale, segue il successo di Questione di pane o di morte, del 2008, nominato dall’Academy, e verrà distribuito in tutto il mondo da Netflix (nel Regno Unito la premiere sarà un’esclusiva della BBC).

Giunti alla loro sesta apparizione, a cui vanno aggiunte due serie per la televisione e tanti spin-off importanti (ecco la recensione di Shaun, una vita da pecora), l’inventore e il suo fido compagno a quattro zampe vantano tre premi Oscar: due come miglior corto d’animazione e uno come miglior film d’animazione.

Nick Park ha commentato l’evento ricordando l’importanza del successo del 1993 ed esprimendo soddisfazione per i tanti fan, vecchi e nuovi, a cui portare nuove avventure del duo. Nell’ambito dei festeggiamenti verranno presentati anche un videogioco in realtà virtuale per Meta Quest, un’escape room a Bristol (città in cui ha sede lo studio d’animazione) e una collaborazione con il Cartoon Museum di Londra. In attesa di una data ufficiale non ci resta che recuperare tutte le avventure in stop motion della strampalata coppia inglese.