Wall-E, è il primo film Pixar ad entrare a far parte della Criterion Collection!

WALL-E sarà il primo film Pixar ad entrare a far parte della prestigiosa Criterion Collectio, l'azienda che lo scopo di pubblicare in home video film iconici, con lo scopo di renderli imperituri nella memoria del Pubblico. Il tutto naturalmente, dopo aver restaurato e rimasterizzato la produzione in questione, corredandola di contenuti speciali.

Prima di WALL-E hanno fatto parte della Criterion Collection solo altri tre film d'animazione e cioè La Collina dei Conigli, Il Pianeta Selvaggio e Fantastic Mister Fox. Questo è dunque un riconoscimento davvero molto ambito per il robottino incaricato di fare pulizia sulla Terra compattando i rifiuti in cubi e un grandissimo traguardo per la casa di produzione nata nel 1986 e appartenente dal 2006 alla The Walt Disney Company.

WALL-E è stato nominato miglior film del 2008 dalla Los Angeles Film Critics Association, diventando il primo film di animazione a ricevere questo prestigioso premio e dunque, il suo ingresso nella The Criterion Collection non dovrebbe di certo stupire.

L'uscita di questa nuova versione è prevista per il 22 novembre e sarà composta da un'edizione home video in 4K, interviste inedite, dei commentari in audio e numerose informazioni sul dietro le quinte. Per un piccolo capolavoro come WALL-E non potremmo chiedere di più!