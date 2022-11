Wakanda Forever, nell'ultima clip hype assurdo: Ironheart, Namor e la nuova Black Panther!

Tanti trailer, teaser e clip dal prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe. Tanto di già mostrato e molto hype per Black Pather: Wakanda Forever. Ma forse mancava ancora quel filmato capace di farci gridare e voler correre al cinema già da domani. In questo che vedrete, c'è tutto e di più.

A poco meno di un mese dall’uscita in sala del sequel Marvel su Wakanda, la rete e i social hanno cominciato a riempirsi di clip, filmati e nuovi teaser a non finire. Dopo i primi trailer ufficiali, è ormai questa la strategia promozionale di gran parte dei franchise, il Marvel Cinematic Universe soprattutto. Perché di cose da vedere, per cui esultare e per cui piangere ce ne saranno a iosa nel film MCU. E ogni clip uscita nelle ultime due settimane voleva puntare su uno di quegli aspetti. Ora, quella che trovate in cima all’articolo, li riassume tutti.

Molto è dedicato a M’Baku e al suo rapporto ormai cordiale con la tribù regnante del Wakanda per scoprire di più su Namor (Tenoch Huerta). Lui lo vede solo come un “uomo pesce” da sconfiggere facilmente, ma viene messo in guardia sui suoi straordinari poteri: non a caso, in una di quelle famose clip abbiamo visto il Wakanda invaso da una inondazione. Che ci siano i Talocani e Namor dietro, è cosa ovvia.

Molto della clip è dunque dedicato a Namor, ma in un battito di secondo osserviamo anche, da dietro, l’armatura di Riri Williams nei panni di Dominque Thorne (Ironheart). Sembra molto simile alle ultime armature di Tony Stark in Endgame, almeno nel sistema di propulsione. Sempre una delle precedenti clip mostra anche la scena di debutto di Ironheart nel MCU.

Infine, come poteva non essere dedicato a lei, il finale di questa clip. Avete capito bene: a lei. Perché ormai, dalla fisionomia del costume, sembra chiaro, praticamente certo, che a vestire i panni della nuova Black Panther sarà una donna. Considerato questo e la linea di successione, chi aveva scommesso su Shuri potrà andare quasi certamente a incassare i soldi della vincita, dal 9 novembre.