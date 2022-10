Wakanda Forever, le parole del produttore non piaceranno ai fan di Doctor Doom

L'attesa per Black Panther 2 sta per terminare. L'uscita nelle sale italiane è per il 9 novembre e con l'ufficialità della presenza di Rihanna nella colonna sonora di Wakanda Forever, su un determinato personaggio il produttore Moore, questa volta, è stato categorico.

Pochi giorni e potremo immergerci nuovamente nel Wakanda! Novembre è il mese designato per l'uscita nelle sale del secondo capitolo di Black Panther, che i fan sperano non deluda le loro aspettative dopo la brillante ed iconica pellicola del 2018.

Molte sono state le voci circa il ritorno e la presenza di alcuni personaggi dell'universo Marvel per questo film. Una cosa è certa e a confermarla sono stati sia il regista Ryan Coogler, che il produttore Nate Moore: l'unico e solo antagonista che vedremo sarà Namor! Speranze in frantumi, quindi, per tutti quelli che si aspettavano la presenza, anche solo in qualche scena post-credit di Doctor Doom. Le dichiarazioni del produttore sono state quanto mai dirette: "Una volta deciso che Namor sarebbe stato l'antagonista, il focus è rimasto sempre su di lui. Anche se capisco il motivo del perché qualcuno si aspetti la presenza di Doctor Doom, posso dire sinceramente che non ci sarà".

Mettiamoci l'anima in pace ed aspettiamoci un Namor quanto mai centrale in Wakanda Forever. Che sia la volta buona per Namor di avere un film stand-alone? Kevin Feige ci ha dato la risposta!