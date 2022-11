Wakanda Forever, Lupita Nyong'o posta il video-allenamento della sua Nakia

Ci ricordiamo perfettamente una Lupita Nyong'o con un fisico da urlo prima delle riprese di Wakanda Forever ed ora, a film oramai rilasciato, è lei stessa a pubblicare sui social il video di un allenamento particolare. Per interpretare la sua Nakia, l'attrice premio Oscar, non si è proprio risparmiata.

Hollywood sta chiedendo sempre di più ai suoi attori dal punto di vista fisico. Non serve solo saper recitare, oggi giorno per poter portare a casa un film c'è bisogno di spingere al limite anche il corpo, con intense sedute di allenamento e diete ferree. Per alcune riprese subacquee di Wakanda Forever, per esempio, la nostra Lupita Nyong'o ha dovuto mettere da parte la sua paura per l'acqua ed imparare a recitare anche in assenza di ossigeno.

Oltre a questo, l'attrice ha comunque dovuto allenare il proprio corpo per renderlo quanto più credibile e affine a quello del suo personaggio: la spia wakandiana Nakia, che nel combattimento corpo a corpo non è niente male. La Nyong'o, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso con i fan alcuni sprazzi della sua routine di allenamento, nella quale perfeziona alcune mosse di combattimento coreografate con il sottofondo Denzelcrispy.

Qui sotto potete trovare il video dell'allenamento. Nel frattempo, vi ricordiamo che Wakanda Forever ha già superato i 300 milioni di dollari al botteghino statunitense e si appresta a superare gli incassi di Thor: Love and Thunder già da questo fine settimana.