Wakanda Forever, nuova immagine di Shuri: sarà la prossima Black Panther?

Dalla morte ancora sofferta di Chadwick Boseman, ci si è chiesti chi rivestirà i panni del prossimo Black Panther nel sequel Wakanda Forever. Tutti gli indizi fanno pensare a Shuri, la geniale sorella di T'Challa. Sarà davvero lei? Per ora una nuova immagine ce la presenta all'interno del film MCU.

Il nuovo capitolo dedicato al Wakanda non è l’unico fra i prodotti del Marvel Cinematic Universe in arrivo entro la fine dell’anno. Ad Halloween vedremo su Disney+ il primo Speciale MCU, con una novità strabiliante fresca di giornata: la stranissima durata di Werewolf by Night, che fa pensare al primo incrocio di questo tipo fra serialità e cinema. Per quanto riguarda il grande schermo però, manca poco ormai al nuovo tassello di questo universo narrativo, dedicato al Wakanda.

Secondo quanto anticipato proprio da Letitia Wright, interprete di Shuri nell’universo cinematico, Black Panther: Wakanda Forever nasce a tutti gli effetti come omaggio dichiarato a Chadwick Boseman. E chi meglio di lei a mettere l’accento su questo aspetto, considerando che attualmente è la candidata più idonea – e sicuramente la più quotata – a prendere in mano l’eredità dell’attore precocemente scomparso?

In questa nuova immagine resa pubblica da Empire la vediamo però indossare dei semplici abiti da cerimonia, probabilmente in un contesto di lutto per il defunto Re del Wakanda. A questo punto però, la prematura scomparsa la rende la più vicina in linea di successione a prendere il Trono per sé, considerata anche l’attenzione della Disney nei confronti di temi legati all’inclusività: avere una regnante donna, soprattutto con delle premesse già saldamente gettate e senza nessuna forzatura, sarebbe un bel tocco.

