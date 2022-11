Wakanda Forever: Huerta rivela gli eroi Marvel che vorrebbe incontrare...ma sono già morti

Tenoch Huerta porterà sul grande schermo un Namor forte quanto Hulk e Thor, dando vita ad uno degli antieroi Marvel più attesi di sempre. Nonostante un ruolo centrale in Black Panther: Wakanda Forever, per l'attore messicano l' MCU è in parte ancora un mistero.

Per un personaggio che i fan aspettano da anni e che sta per entrare ufficialmente nell'universo cinematografico Marvel, altri ci hanno già 'lasciati' da un po'. Manca davvero poco al debutto ufficiale del secondo capitolo di Black Panther e le interviste ai protagonisti si intensificano sempre di più. Tra le varie recenti dichiarazioni, una in particolare non può che farci sorridere ed è stato proprio l'attore di Namor Huerta a rilasciarla.

Quando Jake's Takes gli ha chiesto di scegliere chi tra gli Avengers vorrebbe far incontrare al suo ibrido umano atlantideo, Huerta ha scelto due personaggi che sono morti notoriamente da anni: Iron Man e Vedova Nera. L'attore di Narcos: New Mexico alla prima di Black Panther 2 ha così risposto: "Sarebbe fantastico incontrare Iron Man, sai? Anche Vedova Nera, penso che sarebbe fantastico!", ammettendo poi candidamente di non essere ancora riuscito a guardare Avengers: Endgame.

E se Huerta fosse in realtà a conoscenza di qualche progetto top secret targato Marvel? Dopotutto stiamo parlando del Multiverso Marvel, dove ogni cosa è possibile...anche resuscitare qualcuno. Lo ammettiamo, questi sono puri vaneggiamenti utili solo ad ingannare la febbrile attesa per il 9 novembre, data di uscita italiana di Black Panther 2. Per il momento, l'anteprima di Wakanda Forever in Nigeria è già storia!