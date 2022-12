Wakanda Forever: l'artista Granov su Instagram con un concept inedito di Ironheart

Dopo la concept-art di Shuri pubblicata qualche giorno fa, anche di Ironheart abbiamo un'immagine inedita. Pubblicata sul profilo Instagram dell'artista Marvel Adi Granov, diamo un'occhiata al progetto mai realizzato dell'armatura del personaggio interpretato da Dominique Thorne.

Ironheart è un personaggio dei fumetti che ha fatto la sua prima apparizione a partire dal 2015. Nel corso degli anni - che risultano essere pochi rispetto ai suoi colleghi più longevi - la tuta della 15enne studentessa di ingegneria Riri Williams ha subito più di qualche modifica.

In Black Panther: Wakanda Forever, il design di Ironheart conferisce al personaggio spalle corazzate a forma di cuore ed è di colore rosso a farla da padrona. Dando un'occhiata al post pubblicato da Granov, pare che il suo aspetto fosse in principio un po' diverso: più arancione e nessun cuore sul petto. L'artista ha accompagnato il post social con queste parole: ''Ho realizzato solo una versione del costume di Iron Heart per Wakanda Forever, che non è andata oltre questo'', per poi continuare: ''@philjdsaunders ha realizzato l'incredibile costume finito nel film''.

Siamo certi che, come ogni progetto Marvel, ogni curiosità e nuova rivelazione ci arriverà in tempi record attraverso ogni tipo di canale e mezzo di comunicazione. In attesa di ulteriori curiosità, qui la recensione di Black Panther: Wakanda Forever!