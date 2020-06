Waiting for the Barbarians, Johnny Depp colonialista oppressore nel trailer

La Samuel Goldwyn Films ha pubblicato finalmente online il primo trailer ufficiale di Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra, film con un trittico di attori protagonisti fenomenale composto da Johnny Depp, Robert Pattinson e Mark Rylance.

Basato sul romanzo scritto dal premio Nobel J.M. Coetzee, che ha lavorato anche all'adattamento della sceneggiatura, Waiting for the Barbarians è descritto come una "sconvolgente allegoria della guerra tra oppressori e oppressi": la trama ruota attorno alle vicende di un integerrimo magistrato britannico la cui fedeltà verso l'Impero verrà messa a dura prova con la scoperta del crudele trattamento riservato ai prigionieri di guerra.

"Waiting for the Barbarians è arricchito dalle potenti e toccanti performance di Mark, Johnny, Robert e Gana. La fotografia è splendida e il regista Ciro Guerra crea un mondo che ci costringere a guardare più in profondità dentro ognuno di noi e chiederci: 'Cosa farei io?'. Samuel Goldwyn Films è orgoglioso di potare questo film al pubblico" ha commentato Peter Goldwyn.

Presentato alla scorsa edizione del Festival di Venezia, il film purtroppo non ha ancora una data di uscita italiana, dove comunque potrebbe seguire lo stesso percorso e arrivare direttamente in VOD. In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Waiting for the Barbarians.

