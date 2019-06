Le Wachowski alla regia del potenziale nuovo Matrix con Michael B. Jordan?

E' dal 2014 che sentiamo parlare di un nuovo potenziale film su Matrix. All'epoca si parlava addirittura di una possibile nuova trilogia, adesso le cose sono state ridimensionate e sembra che un nuovo episodio sia effettivamente all'orizzonte.

E' quello che riporta il sito Discussing Film in esclusiva. Sembra proprio che la Warner Bros. Pictures stia preparando (in gran segreto) un nuovo film su Matrix e che, contrariamente a quanto riportato tempo fa, le sorelle Wachowski, autrici della trilogia originale, dovrebbero tornare in cabina di regia.

Il sito conferma che Zak Penn (L'Incredibile Hulk) sta lavorando alla sceneggiatura del nuovo film che le due sorelle stanno preparando in gran segreto sotto il nome in codice "Project Ice Cream". Non è chiaro se qualcuno della trilogia originale, incluso il protagonista Keanu Reeves, tornerà in qualche modo nel nuovo episodio ma sembra che Michael B. Jordan (Black Panther) sarà il protagonista di questo nuovo film e che figurerà anche tra i produttori tramite la sua società, la Outlier Society Productions.

Le due sorelle starebbero già assemblando il cast tecnico, sempre in gran segreto, e Hugh Bateup, già scenografo dei primi tre film, sarebbe a bordo del progetto; le riprese sarebbero previste già nei primi mesi del 2020 a Chicago.