'Vuole farmi capire quanto valgo': il dolce messaggio di Jennifer Lopez a Ben Affleck

Quella formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez è una delle coppie più chiacchierate dello star system dopo essere tornati insieme ad anni dalla loro prima relazione. In una nuova intervista, l’attrice e cantante ha rivelato come il suo attuale compagno la faccia sentire importante e la aiuti nel tenere alta l’autostima e l’amore per se stessa.

Dopo avervi mostrato la nuova linea d’intimo presentata da Jennifer Lopez, torniamo a parlare della stella di Hollywood per riportare le parole al miele che la newyorkese ha dedicato al marito Ben Affleck durante un’intervista per Vogue.

L’attrice ha riferito come, anche grazie al supporto del partner, si senta meglio di come si sia mai sentita: “Ben vuole che capisca il mio valore e che lo riconosca. Mi sento anche più rilassata e a mio agio, e di conseguenza mi sento più bella di come mi sia mai sentita con chiunque altro”.

Quindi, la Lopez ha continuato: “Sono finalmente giunta a un punto della mia vita in cui amo qualsiasi parte di me allo stesso modo. Ogni parte di me: il mio corpo, la mia voce, le mie scelte, persino i miei sbagli. Tutte queste cose hanno fatto di me chi sono oggi e mi hanno portato dove sono”.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2022 dopo che i due avevano riallacciato la propria relazione un anno prima, a quasi vent’anni dal loro primo incontro amoroso e, nonostante i tanti gossip, appaiono, soprattutto a seguito delle parole di J.Lo, più uniti che mai.

A tal proposito vi lasciamo a un articolo che ricorda tutta la storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez.