Vuoi vivere come James Bond? L'incredibile esperienza di viaggio per il 60° anniversario!

Ogni appassionato di James Bond vorrebbe sapere che cosa si prova a vivere la vita dell'agente 007. Proprio per rispondere a questa domanda una nuova esperienza di viaggio consentirà agli aspiranti agenti segreti di partecipare attivamente alle celebrazioni del 60° anniversario dell'iconica spia cinematografica James Bond.

Sono passati infatti 60 anni dalla creazione di James Bond da parte di Ian Fleming e da quel momento il personaggio è stato protagonista di libri, programmi radiofonici, fumetti e, ovviamente, film. Qualche settimana fa ha fatto discutere la decisione di ripubblicare i libri di Ian Fleming modificati.

La compagnia di viaggi Black Tomato ha stretto una partnership con EON Productions per la creazione di The Assignment, uno speciale tour che ricrea momenti iconici della storia di James Bond per tutti coloro che sono alla ricerca di forti emozioni.



Il viaggio, secondo quanto riporta il sito web della compagnia, inizia a Londra e i partecipanti si dirigeranno successivamente in Francia, poi Montecarlo e infine l'Italia. Tutti i viaggiatori avranno la possibilità di personalizzare il proprio itinerario o prendere parte ad un pacchetto di 12 notti da prenotare in anticipo.



Qualche controindicazione? Sicuramente il prezzo non lo rende accessibile a chiunque. Il tariffario parte da 18.500 dollari a persona... biglietto aereo escluso! Un tour in perfetto stile Bond che nei costi rispecchia il lusso del quale l'agente 007 spesso si contorna. Sono solo 60 i posti a disposizione, proprio come gli anni dalla creazione del personaggio.



