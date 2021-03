Voyagers, nuovo poster ufficiale del film fantascientifico con Colin Farrell

È grazie a Lionsgate che possiamo mostrarvi un nuovo trailer ufficiale e un poster dell'intrigante e anticipato Vojagers, nuova fatica fantascientifica con fortissime venatura young adult scritta e diretta da Neil Burger e con protagonista anche Colin Farrell.

Il film, che Burger, regista di The Illusionist, Limitless e Divergent ha anche co-scritto, segue un gruppo di 30 ragazzi che vengono inviati in una missione di colonizzazione su un remoto pianeta. Tuttavia, dopo che l'unico adulto della spedizione inviato per sorvegliare i giovani colonizzatori muore misteriosamente, i giovani iniziano rapidamente a scindersi in diverse fazioni in contrasto fra loro.

Si tratta, fondamentalmente, di un Signore delle Mosche con ambientazione spaziale e con il tema dell'uso di una droga ancora centrale nella filmografia di Burger, la cui trama ricorda comunque anche quella di Raised By Wolf, la serie televisiva prodotta e diretta da Ridley Scott per HBO Max e già rinnovata per una seconda stagione.



Voyagers uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 9 aprile 2021. Non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano, dove è probabile arriverà on demand o in qualche piattaforma di streaming online.



Fateci come sempre sapere cosa ne pensate del trailer e quanto vi incuriosisce questo nuovo lungometraggio firmato da Burger nei commenti in calce alla notizia.