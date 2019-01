Voyagers, Neil Burger dirigerà per AGC Studios il nuovo film sci-fi

È grazie a Variety che possiamo riportarvi la notizia che l'apprezzato Neil Burger (Limitless, The Illusionist - L'illusionista) è stato scelto dalla AGC Studios di Stuart Ford come regista del nuovo sci-fi Voyagers, co-finanziato inoltre dalla Nota Bene Productions dello stesso Burger.

Scritto dallo stesso regista, Voyagers racconta la storia di 30 bambini inviati nello spazio in una missione multigenerazionale con lo scopo di raggiungere e popolare un pianeta appena scoperto. Dopo che il capitano adulto della nave viene però misteriosamente ucciso, il giovane equipaggio cade nel caos, tornando a una stadio tribale e quasi primitivo e cadendo vittima degli istinti più animali e selvaggi.



Insieme a Burger e Ford troveremo alla produzione anche la Thunder Roads di Iwanyk e Brendon Boyea. Voyagers segnerà per il regista anche il ritorno alla sceneggiatura dopo The Lucky Ones del 2008. Tra gli altri precedenti film dell'autore segnaliamo l'amatissimo Limitless e Divergent, primo film dell'omonima saga cinematografica poi naufragata a causa degli scarsi incassi.



Neil Burger è approdato recentemente nelle sale americane con il suo The Upside, remake dell'applauditissimo Quasi Amici del 2012 che vede come protagonisti Bryan Cranston e Kevin Hart.

The Upside non ha ancora una data d'uscita italiana, anche se siamo certi non tarderà ad arrivare.