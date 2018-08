Vox Lux: Natalie Portman è una scintillante popstar nel teaser!

Ecco a voi il teaser trailer di Vox Lux, il film nel quale Natalie Portman interpreta il ruolo di una popstar dei giorni nostri che cerca di barcamenarsi tra scandali e vita privata.

Diretto da Brady Corbet, che è anche anche sceneggiatore del film, Vox Lux vede un cast formato, tra gli altri, anche da Jude Law, che interpreta un produttore musicale illuminato. Il teaser ci fa vedere solo le spalle di Natalie Portman nei panni della popstar. È vestita in modo appariscente, vibrazioni che rimandano immediatamente a Velvet Goldmine, cammina nel dietro le quinte di quello che è certamente il palcoscenico sul quale dovrà a breve esibirsi. Poi tutto finisce e la clip si interrompe. Di certo lasciandoci con la voglia di vedere esattamente come si sviluppa la pellicola.

Vox Lux sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, che prende il via a partire da domani e senza alcun dubbio, nonostante al momento non abbia ancora dei distributori internazionali, le cose cambieranno dopo la proiezione, dal momento che gli attori coinvolti sono dei pezzi da novanta e la storia è assolutamente accattivante.

Il film inizia infatti nel 1999, e parla delle sorelle adolescenti, Celeste (Raffey Cassidy) ed Eleanor (Stacy Martin), che compongono un brano dopo un trauma, attirando così l’attenzione di Jude Law, un manager musicale; ci spostiamo poi ai giorni nostri, nel 2017 quando la Portman, una delle due sorelle adolescenti, fa di tutto per continuare a cantare nonostante gli scandali che la circondano. Lei è anche madre di una figlia adolescente e il tutto diventa, se possibile, ancora più complicato.

"Vox Lux segue la storia di Celeste, che rinasce dalle ceneri di una tragedia nazionale per raggiungere la popolarità nella musica Pop. Il film percorrerà circa 15 anni di storia e momenti culturali visti attraverso gli occhi della cantante, dal 1999 fino ai nostri giorni. Le canzoni originali contenute nella pellicola saranno scritte da Sia."