Vox Lux, Natalie Portman rockstar badass nelle prime foto dal set del film di Brady Corbet

È oggi grazie ache possiamo mostrarvi le prime foto dal set dell'annunciato Vox Lux , nuovo progetto diretto da) che vedrà protagoniste la bella e talentuosa) e).

Nelle foto che potete scorrere a questo link vediamo allora proprio la Portman e la Cassidy aggirarsi sul set di New York del musical drama che vedrà l'attrice Premio Oscar per Il Cigno Nero nei panni di una rockstar badass. La vediamo anzi nelle immagini con un look davvero aggressivo e graffiante, con tanto di pantaloni strappati, giacca di pelle, capello laccato, occhiali supersize e scarpe ripiene di borchie.



Al suo fianco la Cassidy con un vestiario invece meno vario, tutto votato al nero, di pelle, colore dei capelli compreso. Il film seguirà comunque la storia dell'ascesa di Celeste dalle ceneri di una tragedia nazionale fino ai fasti di una rockstar riempi stadi. Vox Lux si svolgerà nel corso di 15 anni e mostrerà molti cambiamenti culturali del paese attraverso l'occhio della cantante, a partire dal 1999 fino ai nostri giorni. Sia scriverà e canzoni originali per il film, che già si preannuncia uno dei progetti più interessanti del 2019.



Vox Lux vedrà nel cast anche Jude Law e Jennifer Jason Leigh, per una data d'uscita ancora non specificata.