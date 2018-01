Vox Lux: Natalie Portman al posto di Rooney Mara nel film di Brady Corbet

Secondo quanto riportato da Variety,rimpiazzerànel cast di, nuovo film scritto e diretto da

Nel cast del film è presente anche Jude Law e le riprese dovrebbero iniziare il prossimo 1° febbraio a New York City. Il regista, Corbet, è noto per le sue interpretazioni nel remake di Funny Games, Melancholia e Forza Maggiore ed è stato apprezzato anche come regista con la sua opera prima, L’infanzia di un capo, che ha anche co-scritto e prodotto e che ha vinto il Premio Orizzonti per la regia alla Mostra di Venezia 2015.

Vox Lux segue la storia di Celeste, che rinasce dalle ceneri di una tragedia nazionale per raggiungere la popolarità nella musica Pop. Il film percorrerà circa 15 anni di storia e momenti culturali visti attraverso gli occhi della cantante, dal 1999 fino ai nostri giorni. Le canzoni originali contenute nella pellicola saranno scritte da Sia.

Prodotto da Andrew Lauren e D.J. Gugenheim insieme alla Killer Films di Christine Vachon e David Hinojosa e alla Bold Films di Michel Litvak, nel film figurano come produttori esecutivi la stessa Portman, Jude Law e Sia.

Rivedremo l’attrice Premio Oscar per Il cigno nero in Annientamento, di Alex Garland, e nel nuovo film di Xavier Dolan, La mia vita con John F. Donovan.