Vox Lux: Natalie Portman in versione pop star nel trailer ufficiale

Neon ha pubblicato il trailer ufficiale di Vox Lux, nuova pellicola diretta da Brady Corbet che vede Natalie Portman nel ruolo di una pop star tra scandali e vita privata. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Il film inizia nel 1999, e parla delle sorelle adolescenti, Celeste (Raffey Cassidy) ed Eleanor (Stacy Martin), che compongono un brano dopo un trauma, attirando così l’attenzione di Jude Law, un manager musicale; ci spostiamo poi ai giorni nostri, nel 2017 quando la Portman, una delle due sorelle adolescenti, fa di tutto per continuare a cantare nonostante gli scandali che la circondano. Lei è anche madre di una figlia adolescente e il tutto diventa, se possibile, ancora più complicato.

Vox Lux percorrerà circa 15 anni di storia e momenti culturali visti attraverso gli occhi della cantante, dal 1999 fino ai nostri giorni. Le canzoni originali contenute nella pellicola sono scritte da Sia.

Presentato in anteprima allo scorso Festival di Venezia, il film debutterà con una release limitata il il 7 dicembre, seguendo il 14 dicembre, 21 dicembre, Natale e Capodanno. Il programma di Neon per il film diretto da Brady Corbert è molto simile a quello messo in atto l'anno scorso per I, Tonya, pellicola che si è aggiudicata ben tre nomination agli Oscar tra cui quella per la miglior attrice per Margot Robbie.