Quanti voti deve ottenere un film per assicurarsi una nomination agli Oscar?

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è cresciuta a dismisura negli ultimi quattro anni, superando i 9.000 associati in totale e avvicinandosi a circa 8.500 membri votanti per gli Oscar, dopo aver invitato ben 3.227 nuove personalità di Hollywood e non.

Ciò significa che ci vorranno molti più voti per ottenere una nomination agli Oscar nel 2020 rispetto a quanti ne bastarono - per esempio - nel 2016, prima che le proteste #OscarsSoWhite dessero vita ad un'Academy più grande e più inclusiva.

Ma i numeri non sono così alti come si può pensare: 424 sono i voti per ottenere una nomination come miglior film, 221 quelli per le categorie della recitazione e meno di 100 in altre 11 delle 24 categorie totali, fino a 26 voti per la sezione del miglior costume. Questo perché l'intera Academy vota solo per nominare la categoria Miglior film, mentre nelle altre categorie, il voto per le nomination è limitato ai membri della sezione appropriata (questa selezione si limita però solo alle nomination: per eleggere i vincitori, chiunque può votare chiunque).

La cosa importante da specificare però è che di quei 424 voti per una nomination come miglior film o i 26 voti per miglior costume, bastano soltanto per passare come primo candidato. In base al sistema preferenziale che vige nelle votazioni Oscar, infatti, un elettore in genere elenca le sue prime cinque scelte in ordine di preferenza - ma il voto va solo al film al primo posto in ogni votazione, a meno che quel film non abbia già ottenuto una nomination o sia stato eliminato dalla contesa. In tal caso, la votazione conterà per la seconda scelta dell'elettore o per il film con il punteggio più alto nella votazione in corso. In questo modo, la ridistribuzione continua fino a quando il campo non viene ristretto agli ultimi cinque nominati.

Ma c'è un "numero magico" di voti che assicura ad un film una nomination, e per ottenerlo basta un calcolo non esageratamente complesso: ciò che bisogna fare è prendere il numero di potenziali elettori per quella specifica categoria e dividerlo per il numero massimo di slot (in quasi tutte le categorie corrisponde a cinque), aggiungere uno e arrotondare il risultato fino al numero più alto successivo. Questa operazione ci darà il numero magico raggiunto il quale un film sarà almeno tra i primi cinque della sua categoria.

Per esempio, per quanto riguarda le nomination a miglior film, qualora tutti gli 8.469 elettori idonei prendessero parte alla votazione, occorrerebbero 770 voti da preferenza numero 1 per garantire una nomination. Ma come sappiamo la categoria Best Picture utilizza un metodo unico che può portare dai 5 ai 10 candidati, dunque la ridistribuzione dei voti potrebbe arrivare ad abbracciare un massimo di 770 voti per una prima scelta e un minimo di 84 voti per l'ultima scelta. Dopo l'ultima ridistribuzione, qualsiasi film con oltre il cinque percento dei voti - vale a dire, qualsiasi film con almeno 424 voti - diventerà un candidato.

Per gli attori e le attrici protagonisti e non c'è un massimo di 1.324 votanti (il più grande ramo dell'Academy) e ci vorranno 221 voti per ottenere una nomination nelle quattro categorie di recitazione degli Oscar. Migliore fotografia conta 273 membri attualmente, dunque un film necessita di 46 voti per una nomination. Per il Miglior regista, che ad oggi include 526 elettori, serviranno invece 88 voti.

La cosa si complica per altre categorie, come quella al Miglior Film Internazionale (ribattezzata in questo modo da quest'anno, prima era nota come Miglior Film Straniero o Miglior Film in Lingua Straniera), che include anche un'intera commissione a parte e per quella ai Migliori Effetti Visivi: quest'ultima conta 545 membri, il che significherebbe un numero magico di 91 qualora il ramo VFX calcolasse le nomination come fanno la maggior parte degli altri rami ... ma così non è, in quanto un comitato esecutivo scelto appositamente per questo Oscar prima restringe il campo a 20 film, quindi ad una lista ancora più ristretta che include solo 10 titoli. A questo punto, delle clip per questi dieci ultimi titoli in gara vengono proiettate ai membri votanti, clip che tra l'altro includono anche dei dietro le quinte in cui gli artisti VFX responsabili dell'opera spiegano il loro processo creativo. A questo punto, i membri votanti che partecipano a queste sessioni di presentazione esprimono il loro voto per selezionare i cinque nominati (ma, per complicare ulteriormente le cose, qui non si utilizza un sistema preferenziale bensì un punteggio vero e proprio al fine di identificare i film che accumulano più punti totali, dunque il nostro famoso numero magico in questa categoria non è individuabile).

Vi ricordiamo che le votazioni per le nomination inizieranno giovedì 2 gennaio e si chiuderanno il 7 gennaio dopo il periodo di nomina più breve di sempre. Le nomination saranno annunciate lunedì 13 gennaio, con la cerimonia della 92esima Notte degli Oscar che si terrà il 9 febbraio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai nostri focus sulle categorie dei registi, degli attori e delle attrici. Restate sintonizzati per le analisi delle prossime sezioni.