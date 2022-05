Vortex, Gaspar Noè:'Asia Argento ha convinto suo padre a recitare nel mio film'

Gaspar Noè è stato intervistato dalla rivista The Stage e ha raccontato alcuni particolari del suo ultimo film, Vortex, uscito proprio nel 2022. Nel cast del film anche una presenza d'eccezione come il regista Dario Argento. Noè ha spiegato che a convincerlo a prendere parte al suo film è stata la figlia, Asia.

"Mi dissero che a lui e a sua figlia piacevano i miei film precedenti. Non aveva visto Love, ma Climax, Irreversible ed Enter the Void. Non era sicuro che avrebbe detto di sì perché stava preparando un film e quando ne stai preparando uno, tutto il tuo cervello è diretto a quel lungometraggio. Ma con l'aiuto di Asia, che l'ha convinto a non restare a Roma ma ad andare con il suo aiuto regista in Francia a lavorare al suo film, finalmente ha accettato" confessa Noè. Nel marzo 2021 è stata ufficializzata la presenza di Dario Argento nel cast di Vortex.



E com'è stato dirigere un grande regista come Dario Argento? Ecco la risposta di Gaspar Noè:"Mi sono rivolto a lui e gli ho detto 'Ehi, Dario, tu sei il grande regista, io sono solo uno studente. Prenditi cura del tuo personaggio, e io lo farò con la macchina da presa'. Dario Argento è un uomo dolce, non esistono molti registi con cui so che vorrei girare, passando ogni giorno pranzando e cenando. Scorsese è uno e lui è un altro. [...] Ogni volta che lo vedi sul palco le persone ridono, applaudono e sono molto sorpreso che nessuno prima di me gli abbia offerto una parte importante in un film. È puro carisma".



Sul nostro sito scoprite la recensione di Vortex, l'ultimo film diretto da Gaspar Noè.