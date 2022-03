Voltron: il film live-action risorge all'improvviso, a Hollywood è guerra per i diritti!

L'interesse per il film live action di Voltron si è improvvisamente risvegliato a Hollywood, dove in questi giorni parrebbe essere scoppiata una vera e propria guerra tra studios per i diritti cinematografici del personaggio.

Come segnala il The Hollywood Reporter, Rawson Marshall Thurber, il regista dietro il successo di Netflix Red Notice, è incaricato di co-scrivere e dirigere il live-action di Voltron, un pacchetto piuttosto 'caldo' nella città del cinema che in queste ore ha generato molteplici offerte: secondo quanto riportato, Warner Bros., Universal e Amazon sono tra i sei o sette studi e streamer in gara per aggiudicarsi i diritti sul progetto, che a quanto pare ha iniziato a 'girare' tra uffici e scrivanie di Hollywood circa due settimane fa, con tanto di presentazione e una bobina teaser.

Thurber ha ideato la storia e scriverà la sceneggiatura insieme a Ellen Shanman, con Todd Lieberman e David Hoberman a bordo per produrre insieme a Bob Koplar, il capo della World Events Productions, ovvero la società che controlla la proprietà Voltron. Non è chiaro al momento chi si aggiudicherà il progetto, ma le fonti rivelano che l'accordo potrebbe essere concluso entro la fine di questa settimana.

Ricordiamo che Netflix ha già pianificato i sequel di Red Notice, dunque è improbabile che Voltron sarà il prossimo film di Rawson Marshall Thurber. Ovviamente vi terremo aggiornati, dunque continuate a seguirci.