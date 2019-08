Il volto di Tom Holland è stato ricreato in Minecraft da un giocatore

I volti dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe sono noti praticamente a tutti, probabilmente anche a chi di cinecomic ne mastica poco o nulla. Ad oggi è praticamente impossibile girare per strada o soprattutto navigare in internet senza imbattersi nei faccioni di Robert Downey Jr., Chris Evans, Brie Larson, Tom Holland e così via.

Proprio Tom Holland è apparso, senza che ne avesse mai espresso la volontà, in un mondo dove con un po' d'inventiva, abilità e pazienza ogni cosa può prendere forma: parliamo di Minecraft, il celebre videogioco sandbox nel quale è possibile divertirsi a costruire case, palazzi, castelli e, a quanto pare, anche il viso sorridente di un supereroe.

L'impresa è stata documentata con un video postato poi su Reddit, durante il quale si vede (in time-lapse, fortunatamente) l'intera lavorazione della struttura, durata ben tre ore. Il risultato è sorprendente, Tom Holland è lì a vegliare allegramente sulla mappa di gioco, perfetto in ogni dettaglio. Che dire: qualcuno deve aver avuto davvero tanta passione e un bel po' di tempo libero per arrivare a pensare di cimentarsi in una fatica simile.

Chissà cosa ne penserà il buon Tom! L'attore, intanto, ha festeggiato insieme a Marisa Tomei i risultati ottenuti da Spider-Man: Far From Home. Secondo alcuni, inoltre, il film potrebbe aver introdotto nel Marvel Cinematic Universe alcuni attesissimi personaggi... Tutto, però, in gran segreto.