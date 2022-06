Volker Bruch disperso in Val Formazza: era sul set del nuovo film di Riccardo Scamarcio

Piccolo giallo sul set di 2 Win, nuovo film di Stefano Mordini con protagonisti Riccardo Scamarcio, Daniel Bruhl e Volker Bruch, le cui riprese sono in corso in questi giorni in Ossola.

A quanto pare infatti in queste ore l'attore tedesco Volker Bruch sarebbe stato dato per disperso in Val Formazza: secondo le prime informazioni la star ieri avrebbe chiesto indicazioni per poter fare una piccola escursione in solitaria nella zona, ma questa mattina l'allarme è stato fatto scattare quando la sua stanza d'albergo in Formazza è stata trovata vuota. Secondo le nostre fonti, fortunatamente l'allarme è rientrato presto: a quanto pare infatti dopo alcune ore di panico - con la mobilitazione del Soccorso alpino - la produzione sarebbe riuscita a mettersi in contatto con Bruch, che starebbe rientrando alla base.

Piccola disavventura per il film di Mordini, che per fortuna però potrà riprendere i lavori molto presto e con un aneddoto in più per i posteri: 2 Win, ricordiamo, è scritto scritto dallo sceneggiatore di Perfetti sconosciuti Filippo Bologna, insieme a Mordini e Scamarcio (che tornano a collaborare dopo Pericle il nero, Il testimone invisibile e Gli infedeli), e racconterà la rivalità tra il pilota Roland Gumpert (Brühl) del team Audi e il team manager italiano Cesare Fiorio (Scamarcio), nel contesto dei Campionati del mondo di rally del 1983. Bruch interpreta Walter Rohl, che viene ingaggiato dal personaggio di Scamarcio per mettersi alla guida della Lancia e sfidare la Audi: il problema è che Rohl gareggerà solo nelle gare che gli piacciono.

Ricordiamo che l'ultimo film di Mordini è stato il controverso La scuola cattolica, che l'anno scorso è finito sotto la lente d'ingrandimento della censura.