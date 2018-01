Volete vedere un Loki diverso? Guardate la sua capigliatura in questa concept di Ragnarok!

Il Dio degli Inganni, Loki , appare davvero diverso in questa concept art di, uscita recentemente sui social network: date uno sguardo!

Tom Hiddleston avrebbe potuto mostrare un look diversissimo in Thor: Ragnarok. E' uscita una nuova concept art che ci fa vedere una capigliatura assolutamente inusuale del personaggio. Probabilmente, il tentativo di Taika Waititi, era quello di rivitalizzare anche il personaggio del fratello di Thor, come ha fatto per il Dio del Tuono.

L'artista Marvel, Aleksi Briclo, ha postato online una concept art che mostra la sua idea iniziale di Loki. Probabilmente sarebbe stato molto strano vedere il personaggio di Hiddleston con un look così diverso, che ne dite? La caption recita: "Un altro concept art di Loki, il Dio dell'Inganno per Thor: Ragnarok, interpretato dall'intenso e fantastico #twhiddleston. Il final concept è firmato da @anthony_francisco_art. Io ho provato qualcosa di diverso per i capelli, in questo. - #loki #thor #thorragnarok #mcu #marvel #marvelcinematicuniverse #tomhiddleston #asgard #characterconcept #conceptart #instaart #asgard #kirby #marvelstudios #digitalpainting #ragnarok"

Date un'occhiata al post Instagram qui sotto, e fateci sapere come la pensate nei commenti, qui sotto.

Il prossimo cinefumetto Marvel nel quale apparirà Loki (interpretato sempre da Tom Hiddleston), sarà Avengers: Infinity War, che uscirà il 25 aprile 2018.