Volete vedere dei poster terrificanti? Eccoli, sono quelli di The Strangers: Prey At Night

Grazie a quanto postato recentemente da Impawards, siamo in grado di mostrarvi dei poster piuttosto inquietanti del nuovo horror intitolato, volete dare un'occhiata?

Le locandine sono incredibilmente terrificanti, non trovate?

The Strangers: Prey at Night, è un film basato su una sceneggiatura scritta prima da Bryan Bertino (The Strangers) e poi rivista da Ben Ketai (Jukai - La foresta dei suicidi). Alla regia c'è il regista inglese Johannes Roberts (The Other Side of the Door)e la colonna sonora è stata composta da Adrian Johnston (Becoming Jane); Ryan Samul (Caccia al mostro) è il direttore della fotografia, mentre Freddy Waff (Spider-Man, Terminator Salvation) ha diretto la sezione scenografie del lungometraggio.

Nel cast del film troviamo Christina Hendricks (Cindy), Bailee Madison (Kinsey), Martin Henderson (Mike), Lewis Pullman (Luke), Emma Bellomy (la ragazza con la maschera da bambola) e Damian Maffei (l’uomo mascherato).

Il primo capitolo del franchise ha incassato al box-office mondiale 82,4 milioni di dollari, partendo da un budget di soli 9 milioni di dollari

The Strangers: Prey at Night esce in Italia il 15 marzo prossimo.

La sinossi ufficiale di questo nuovo film, The Strangers: Prey at Night recita: "Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po' di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte e lo trovano misteriosamente abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati fanno loro visita per spingerli oltre il limite umano."