Volete i muscoli di Thor? Chris Hemsworth vi spiega come fare

Ricordate quella battuta nel pilot di Agents of S.H.I.E.L.D., quando Ward si domandò se Thor fosse tecnicamente un Dio, e l'unica risposta di Maria Hill fu '"Beh, non hai mai visto le sue braccia da vicino". Ecco, nel suo nuovo post di Instagram, Chris Hemsworth ci mostra esattamente come ha fatto ad ottenere quelle braccia.

Che l'interprete del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe abbia uno dei fisici meglio scolpiti di Hollywood non era certo un segreto, ma vi siete mai chiesto che tipo di allenamento seguirà mai per mantenersi così in forma?

La risposta ce la dà Hemsworth in persona in un nuovo post sui social, dove spiega quanto faticoso ma anche quanto soddisfacente sia il suo training program.

"Benvenuti all'Occlusion Training [anche noto come Blood Flow Restriction o Kaatsu Training, come suggerisce google] con @rossedgley. Limitando la circolazione del sangue e dell'ossigeno, i muscoli sono costretti a lavorare più duramente in un periodo di tempo minore, e poi accadono un sacco di cose scientifico-sportive. Praticamente è uno dei metodi di allenamento meno piacevoli di cui abbia mai fatto esperienza, ma è uno dei modi più efficaci per ottenere delle braccia come quelle di Thor e farle sembrare come le gambe di un cavallo da corsa. Non provateci a casa da soli a meno che non avete un guru del fitness personale come Ross @centrfit #thorloveandthunder" scrive l'attore nella caption del post, a cui allega il video che trovate anche in calce alla notizia.

Sembra, in effetti, parecchio faticoso, roba che già a leggerlo viene da sentirsi un tantino affaticati... Ma se Thor vuole avere qualche speranza contro Gorr Il Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale e salvare ancora una volta il mondo nei nuovi film del MCU assieme ai suoi compagni, beh, ne capiamo la necessità. Dopotutto, anche la collega Natalie Portman si è sottoposta a un allenamento molto intenso per Thor: Love and Thunder, e chissà cosa combineranno questi due insieme sullo schermo...

Thor: Love and Thunder arriverà a maggio 2022 nelle sale.