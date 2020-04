Volete il fisico di Thor? Chris Hemsworth vi mostra il suo allenamento su Instagram

Non è ancora dato sapere quando inizieranno le riprese di Thor: Love & Thunder, ma nel frattempo Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe, continua con i suoi allenamenti quotidiani per mantenere il fisico tipico del Dio del Tuono.

In queste ore l'attore è comparso sulla sua pagina ufficiale Instagram per condividere con i suoi fan una serie di esercizi fisici da fare durante la quarantena, e se avete voglia di provare ad imitarlo vi riportiamo il video in calce all'articolo.

Hemsworth, a corredo del post, ha scritto: "Qualsiasi allenamento a casa fa bene ultimamente, quindi volevo essere il primo a farne uno. Eccovi una dimostrazione da @centrfit e fa parte del nostro programma Centr6. Spero vi sia piaciuto. E se desideri ricevere 6 settimane gratuite, assicurati di iscriverti entro il 5 aprile tramite il link Centr.com. Rimani al sicuro e in salute!".

Insomma, proverete ad imitare il Figlio di Odino? Fateci sapere com'è andata nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che Thor: Love & Thunder sarà scritto e diretto ancora una volta da Taika Waititi, già autore del precedente e acclamato Thor: Ragnarok. Oltre ad Hemsworth, il cast includerà il ritorno di Tessa Thompson e Natalie Portman e soprattutto vedrà l'esordio nel MCU di Christian Bale. La storia sarà basata a grandi linee sulla serie di fumetti Mighty Thor di Jason Aaron, con Jane Foster di Portman destinata a diventare il nuovo Potente Thor.

Come precedentemente riportato, nel film appariranno anche i Guardiani della Galassia.