Volete consigli di sceneggiatura? Ecco quelli di Alexander Payne, regista di The Holdovers

Due volte vincitore del Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale (con Sideways e Paradiso amaro) e nominato tante altre volte anche alla regia, Alexander Payne è tornato agli Oscar dirigendo The Holdovers, e se volete ha qualche consiglio per scrivere una buona sceneggiatura.

Sono due i consigli fondamentali che Alexander Payne dà in fatto di sceneggiatura. Il primo è che bisogna assicurarsi del fatto che ogni personaggio parli come quel personaggio farebbe, e non come chi sta scrivendo la sceneggiatura. "Si leggono tante sceneggiature in cui tutti i personaggi parlano con la stessa cadenza" aveva raccontato proprio Payne all'American Film Institute Conservatory "che poi è quella tramite cui lo sceneggiatore pensa e parla".

La seconda è di scrivere le sceneggiature in modo che siano più corte possibili. Chissà se l'ha detto anche a David Hemingson, screenwriter del suo ultimo film (qua la nostra recensione di The Holdovers).

"Io faccio così: una prima versione in cui vomito tutta la sceneggiatura fuori, poi inizio a togliere tutto quello che non è necessario che il lettore sappia. È cruciale che si sappia che la casa è gialla? No, è una casa. Io tengo un file separato con le note del regista, cose che io voglio ricordarmi ma che il lettore non deve per forza conoscere."

Un modo quindi per togliere il più possibile lasciando l'essenziale: ecco com'è il lavoro da sceneggiatore di Alexander Payne.

E voi siete d'accordo con lui? Diteci la vostra nei commenti, ma sapevate che è stato detto a Paul Giamatti di non lavarsi per The Holdovers?

