Volete conoscere il nome da Bond Girl di Daniel Craig? Ve lo rivela l'attore

Sarebbe dovuto uscire nelle sale tra un mese esatto, No Time to Die di Cary Fukunaga, venticinquesima avventura cinematografica di James Bond e quinta e ultima interpretata da Daniel Craig, e invece a causa dell'emergenza Coronavirus la release di 007 è stata posticipata a novembre 2020, ma la promozione in qualche modo procede.

Ospite infatti al The Graham Norton Show lo scorso 2 marzo, l'attore ha partecipato a un divertente giochino per scoprire quale fosse il suo nome da Bond Girl, a quanto pare individuabile seguendo un semplice "schema" ideato da Graham Norton, che comprende diversi passaggi.



Prima di tutto bisogna bisogna prendere il cognome da nubile di una delle proprie nonne e usarlo appunto come cognome. Poi prendere il nickname che da piccoli si usava per parlare dei propri genitali come nome. Inizia Graham che dice che da Bond Girl si sarebbe chiamata "Winky Reynolds". Poi tocca a Daniel Craig, che se la ride: "Cock Hargreaves".



E il vostro? Provateci e ditecelo nei commenti. Intanto vi ricordiamo che No Time to Die vedrà nel cast anche Rami Malek come villain, per un'uscita prevista in Italia a novembre 2020, a data ancora da destinarsi. Il posticipo del film potrebbe costare alla MGM la bellezza di 30 milioni di dollari.