Voldemort, Ralph Fiennes vuole lo spin-off: 'Con Jessica Chastain nel ruolo della moglie'

Il mondo di Harry Potter offre infinite possibilità per espandere quanto già visto e letto: la saga di Animali Fantastici ne é un esempio (pur se con i suoi tanti difetti), ma sono in tanti i fan a chiedere da anni un approfondimento su questo o quel personaggio, a partire dai Malandrini per finire, ovviamente, con Lord Voldemort.

Mentre un fan di Harry Potter scova tutti i buchi di trama del franchise, in effetti, è proprio uno dei diretti interessati ad aprire ad un possibile spin-off su Tom Riddle: stiamo parlando di Ralph Fiennes, che proprio al Signore Oscuro ha prestato il suo volto dal quarto all'ottavo film della saga.

"Penso che Voldemort dovrebbe fare nuovamente la sua comparsa e che dovrebbe anche esserci una moglie di Voldemort, interpretata da Jessica [Chastain]" sono state le parole della star di Grand Budapest Hotel, che ha poi messo dei paletti nel definire la storia tra i due un vero e proprio matrimonio d'amore: "Penso che potrebbe esserlo, ma sarebbe davvero complicato. Sarebbe più ossessione. Si odierebbero a vicenda, si attaccherebbero con incantesimi terribili. Farebbero del sesso fantastico, e ovviamente vivrebbero delle devastanti separazioni. Userebbero la loro magia per manipolarsi a vicenda".

Cosa ne dite? Vi piace l'idea del buon Ralph o preferite che il personaggio di Voldemort rimanga così com'è? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Warner Bros. ha preso le difese di J.K. Rowling dopo le ultime polemiche.