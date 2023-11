Voldemort è un mezzosangue? Le origini non raccontate dai film di Harry Potter

La persecuzione dei mezzosangue da parte di Voldemort in Harry Potter è sicuramente un elemento portante della saga. I suoi seguaci sono tanto accaniti quanto lui, ma c'è una differenza e una grande ipocrisia: il Signore Oscuro infatti nasconde un "segreto" non indifferente al riguardo.

Voldemort è un mezzosangue.

Sebbene le origini del villain non siano indagate a fondo nella saga, sappiamo che il padre dell'uccisore di Lily e James era un babbano. È dunque la madre di Voldemort ad essere una maga, e non solo: è la discendente della famiglia Slytherin. Per questo motivo Tom Riddle è il discendente diretto dei Serpeverde.

Ma perché allora questo odio verso i mezzosangue, se egli stesso lo è? Si potrebbe interpretare questo accanimento in un senso psicologico: una persona che rinnega e odia se stessa e perseguita l'elemento odiato negli altri con il fine di distruggere proprio quella parte di sé tanto disprezzata.

Ai fan è venuto da chiedersi nel corso degli anni questa domanda molto semplice: i seguaci di Voldemort sapevano del suo stato di sangue?

Per concludere vi rimandiamo ad un'esilarante elaborazione IA che vede Harry Potter ad un rave party insieme ai suoi amici maghi. Vi assicuriamo tante risate! E il nostro mezzosangue è addirittura in console.