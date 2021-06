Quelli che mi vogliono morto: Angelina Jolie arriva in digitale, 10 minuti in anteprima

Da oggi giovedì 3 giugno arriva in Italia in esclusiva digitale Quelli che mi vogliono morto, il nuovo film scritto e diretto da Taylor Sheridan con protagonista Angelina Jolie.

Il film, che sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity, si mostra in un'imperdibile anteprima di dieci minuti pubblicata da Warner Bros. Italia e disponibile su YouTube e all'interno del nostro articolo.

La trama racconta la storia di Hannah, un’esperta pompiere paracadutista ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio: l'occasione di redimersi si materializzerà nell'incontro con un ragazzino di dodici anni braccato da due spietati killer professionisti. Fanno parte del cast anche Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen de Il Trono di Spade e Peaky Blinders, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal, già collaboratore con Taylor Sheridan per I segreti di Wind River. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Quelli che mi vogliono morto e a tutte le novità sui prossimi progetti di Taylor Sheridan, super-impegnato anche per il piccolo schermo.

Quelli che mi vogliono morto è tratto dall'omonimo romanzo di Michael Koryta di prossima pubblicazione per Piemme.