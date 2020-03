Le voci dei Jedi hanno un volto nel nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci sono molti riferimenti, più o meno nascosti, al passato della storica saga, tra cui un cameo della nipote di Alec Guinnes. Un momento chiave del film si basa proprio sulle voci di Jedi passati, e il nuovo trailer abbina quelle voci ai personaggi in carne ed ossa.

La scelta di J.J. Abrams è stata infatti quella di rendere omaggio alla saga in maniera, per così dire, "sonora". Nel film i Jedi infondono a Rey il coraggio di rialzarsi per sconfiggere l'Imperatore soltanto attraverso l'eco delle loro voci. Se ciò ha emozionato una parte del pubblico, in molti hanno considerato la scena come un'occasione mancata di far tornare in scena gli attori delle precedenti trilogie.

Nel trailer Disney sembra però voler andare incontro ai fan, con un compromesso interessante: le frasi pronunciate dai Jedi sono abbinate ad alcune scene degli episodi precedenti in cui quei personaggi compaiono. Vediamo quindi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Anakin Skywalker (Hayden Cristensen) Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Mace Windu (Samuel L. Jackson), Luke Skywalker (Mark Hamill), Yoda e Luminara Unduli. Dato che il trailer deve comunque promuovere il film, si è deciso di escludere gli eroi provenienti dalle serie di animazione, come Ahsoka Tano, protagonista del nuovo trailer di The Clone Wars.

Cosa ne pensate del trailer? È un buon compromesso? O i Jedi dovevano comparire a tutti gli effetti anche in Episodio IX? Inanto The Rise of Skywalker è arrivato in digitale negli USA, mentre da noi l'uscita è imminente.