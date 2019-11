Voci insistenti puntano a Dottor Destino come villain di Black Panther II

In queste ore sono emerse un sacco di indiscrezioni su Black Panther 2, nuovo film scritto e diretto da Ryan Coogler con protagonista Chadwick Boseman in uscita durante la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Nelle scorse settimane e mesi si è speculato che il villain di Spider-Man Kraven il Cacciatore potesse avere delle origini wakandiane nel MCU, o che il nuovo film con T’Challa avrebbe introdotto il Principe Namor e il mondo subacqueo di Atlantide.

Per un certo periodo è circolata anche la voce secondo cui Michael B. Jordan sarebbe tornato nei panni di Killmonger, ma lo scooter Charles Murphy ha sfatato tutti e tre rumor rilanciando pesante: secondo quanto riferito, infatti, in Black Panther 2 sarà introdotto il Dottor Destino, celebre villain dei Fantastici Quattro.

La storia, infatti, vedrà il Wakanda alle prese con l'espansione dell'aggressivo governo di Latveria, nazione fittizia guidata da Victor Von Doom: il leader inizierà a espandere il suo impero, conquistando parti del continente africano e, a lungo andare, entrerà in conflitto con la nazione di T’Challa.

"Questo è ciò che mi è stato riferito" riporta Murphy. "Non mi è stato dato alcun contesto aggiuntivo, nessun dettaglio ... niente. Da quello che mi è stato detto, tuttavia, si può iniziare a speculare e divertirsi pensando a come la cosa si potrebbe evolvere se fosse vera."

Lo stesso Cooper dunque è chiaro sul fatto che per ora si tratta solo di voci, quindi vi invitiamo a prenderle con le dovute precauzioni. Tuttavia questa introduzione politica di Dottor Destino e Latveria rientrerebbe nelle corde di Coogler, e soprattutto coinciderebbe con un vecchio rumor secondo il quale Kevin Feige desidera introdurre Von Doom all'infuori dei Fantastici Quattro e dare allo stand-alone sui quattro supereroi un villain diverso, dato che Destino è sempre apparso nei film precedenti della super-famiglia.

Inoltre, un debutto di Destino nella saga di Black Panther avrebbe senso anche per i fan dei fumetti, dato che i due personaggi apparvero per la prima volta sulle pagine di Fantastic Four.