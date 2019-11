Le voci di Frozen 2 rivelano quali personaggi Marvel e DC interpreterebbero

Il prossimo weekend sarà quello del debutto al cinema di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, il sequel Disney che la stampa americana ha già promosso, pur senza grande entusiasmo. Per la promozione del film il cast vocale è recentemente apparso su MTV International.

Tra le altre cose, Idina Menzel (che presta la voce alla regina Elsa), Jonathan Groff (Kristoff) e Josh Gad (Olaf) hanno parlato dei loro cinecomic preferiti e di quali supereroi vorrebbero un giorno interpretare.

Come si può vedere nel video, Idina Menzel ha ricordato che da piccola le piaceva fingere di essere Wonder Woman. Josh Gad ha scherzato sul fatto che, ora che lo Steve Rogers di Chris Evans è uscito dal Marvel Cinematic Universe, potrebbe esserci una posizione aperta come Captain America, mentre Jonathan Groff, dal canto suo, ha parlato anche lui di Wonder Woman.

La sinossi ufficiale di Frozen 2 recita: "Perché Elsa è nata con poteri magici? La risposta la chiama e minaccia il suo regno. Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, intraprenderà un viaggio pericoloso ma straordinario. In Frozen, Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo per il mondo. In Frozen 2, deve sperare che siano abbastanza."

Frozen 2 sarà diretto, come il precedente, da Jennifer Lee e Chris Buck. "Non volevamo fare un sequel" ha rivelato tempo fa Jennifer Lee. "Chris e io pensavamo: Questa storia è finita. Ma poi un giorno abbiamo fatto l'errore di parlare di qualcosa e ci siamo detti: Oh mio Dio, questa è una cosa che non abbiamo mai esplorato ed è importante."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.