La voce di Robin Williams ricreata con l'IA? Per la figlia dell'attore è disturbante

A Hollywood continua a far discutere l'utilizzo indiscriminato dell'intelligenza artificiale e Zelda Williams, figlia dell'indimenticata star Robin Williams, si è espressa negativamente sulla tecnologia che sta prendendo sempre più piede nel mondo dello spettacolo e che ha provocato, in parte, lo sciopero di attori e sceneggiatori.

Nelle storie Instagram sul proprio profilo, Williams ha preso nettamente posizione, schierandosi con gli scioperanti e contro Hollywood:"Non sono una voce imparziale nella lotta di SAG contro l'intelligenza artificiale. Ho visto per anni quante persone vogliono istruire questi modelli per creare/ricreare attori che non possono dare il proprio consenso, come papà. Questa non è teoria, è molto, molto, reale".



La figlia della star di Will Hunting prosegue:"Ho già sentito che l'intelligenza artificiale faceva in modo che la sua voce 'dicesse' ciò che la gente voleva e anche se personalmente lo trovo inquietante, le conseguenze vanno ben oltre i miei sentimenti. Gli attori viventi meritano la possibilità di creare personaggi con le loro scelte, di dare voce ai cartoni animati, di dedicare il loro impegno e il loro tempo umani alla ricerca della performance".



E proprio uno dei motivi per cui WGA e SAG-AFTRA hanno scioperato è stato proprio l'utilizzo indiscriminato dell'intelligenza artificiale e la richiesta di normative che possano limitarne un uso sconsiderato:"Queste ricreazioni sono, nella migliore delle ipotesi, un povero facsimile di persone migliori, un povero facsimile, ma nel peggiore dei casi un orrendo mostro frankensteiniano, messo insieme dai pezzetti peggiori di questa industria è invece di ciò che dovrebbe rappresentare".



Zelda Williams è figlia di una delle star più note e amate della storia del cinema; Robin Williams è scomparso nell'agosto 2014.