La voce di Palpatine è convinta che l'Imperatore abbia creato Anakin Skywalker

Il numero #25 del fumetto su Darth Vader sembrava confermare appena un anno fa la fan theory di lunga data che voleva Darth Sidious / Imperatore Palpatine essere in effetti il "padre" del Figlio Miracoloso, Anakin Skywalker, poi futuro apprendista Sith del villain interpretato al cinema da Ian McDiarmid.

All'inizio dell'ultima settimana, comunque, un membro dello story group di Star Wars, Matt Martin, ha smentito la teoria, ma questo non ha impedito ad altri di dire la propria in merito, come ad esempio allo stesso a una delle storiche voce di Palpatine in diversi media del franchise, Sam Witwer, che si è detto convinto della "paternià" di Darth Sidious.



Rispondendo proprio allo story group, l'attore ha infatti scritto: "Molto probabilmente Palpatine è davvero il solo responsabile della nascita di Anakin. Ora viene a cercarmi, story group. Buon Natale!". Quando un fan gli fa poi notare la smentita di Martin, Witwer continua: "E non sono d'accordo con lui. George lo ha messo nel suo film. Conosco una o due cose del Lato Oscuro e credo sia più che possibile. Ma perché insistere su questo? Perché Lucas ha realizzato un film indipendente, spiegando che fosse possibile. Come produttori di Star Wars, siamo qui per vagliare ogni possibilità, non per portarle via dal tavolo".



L'attore si riferisce comunque a un momento eliminato da Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, dove Palpatine confermava la sua paternità, ammettendo di "aver orchestrato il suo concepimento utilizzando i poteri della Forza.



