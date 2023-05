Vizi di Famiglia, svelato un riferimento ad una celebre commedia degli anni '90!

E' il 2005 quando arriva nelle sale di tutto il mondo Vizi di Famiglia, pellicola di Rob Rainer che esplorare le strane e misteriose dinamiche di una famiglia che scopre un curioso segreto. Nel film ci sono tanti riferimenti cinematografici ma, il più importante, riguarda il luogo in cui è ambientato.

La protagonista, interpretata da Jennifer Aniston, è costretta a tornare a casa per il matrimonio di sua sorella. Proprio per questo motivo si troverà a stretto contatto con la propria famiglia e la sua curiosa nonna. Un segreto svelato la porterà a pensare che proprio loro potrebbero aver ispirato la storia presente nel film del 1968 Il Laureato. Inizialmente, per la pellicola era stato tenuto in considerazione proprio Dustin Hoffman, protagonista del capolavoro di Mike Nichols.

Rob Reiner è sempre stato famoso per la sua capacità di rendere i propri film iconici. Il ristorante dell'orgasmo di Meg Ryan in Harry ti presento Sally è diventato un luogo da visitare per gli appassionati. Anche in Vizi di Famiglia c'è una importante citazione al mondo della commedia. La casa degli Huttinger, infatti, la stessa abitazione che compare nella pellicola del 1991 Il Padre della Sposa, con protagonisti Steve Martin, Diane Keaton e Martin Short.

Vizi di Famiglia sviluppa tutto il suo intreccio fondamentale su un mistero che legherebbe la famiglia della protagonista al film di Mike Nichols. Ne Il Laureato Nichols decise di non scegliere Robert Redford poichè troppo bello per il ruolo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!