Sono Ancora Vivo, Roberto Saviano debutta alla regia di un film d'animazione!

Scrittore e intellettuale di fama internazionale, Roberto Saviano non è nuovo al mondo del cinema: tra le due trasposizioni di Gomorra su grande e piccolo schermo, Zero Zero Zero e il più recente La Paranza dei Bambini, l'autore ha più volte prestato i suoi soggetti alla settima arte. Stavolta, però, sarà lui a scendere in campo in prima persona.

Si chiamerà Sono Ancora Vivo, infatti, il primo film d'animazione diretto da Roberto Saviano, che si prepara quindi a fare il suo esordio alla regia di un lungometraggio: prodotto in collaborazione da MAD Entertainment e Lucky Red, il film sarà tratto dall'omonima graphic novel firmata proprio dallo scrittore napoletano e dal fumettista israeliano Asaf Hanuka.

"Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un’organizzazione criminale. Un ragazzo cresciuto in una terra dove, in una manciata di anni, la camorra ha ucciso 4000 persone. La condanna arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Ecco. Quel ragazzo sono io. Sono Ancora Vivo è il film con il quale ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto" ha spiegato Saviano.

Della sceneggiatura si occuperanno, oltre ovviamente allo stesso Saviano, anche Alessandro Rak (già regista di perle come L'Arte della Felicità e Gatta Cenerentola), Filippo Bologna e Stefano Piedimonte: il film verrà presentato al prossimo Cartoon Movie che si terrà a Bordeaux dal 7 al 9 marzo. Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione de La Paranza dei Bambini, ultima fatica cinematografica ispirata alle opere di Roberto Saviano.