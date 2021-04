Vivo, il musical animato con Lin-Manuel Miranda arriva su Netflix: ecco il primo trailer

Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale di Vivo, musical animato da Sony Pictures che può vantare delle canzoni scritte e performate da Lin-Manuel Miranda, il quale presta la voce al simpatico kinkajou protagonista.

Previsto per un'uscita nelle sale il 4 giugno, i diritti di distribuzione del film sono ora passati in mano a Netflix, che si occuperà di portare Vivo in tutto il mondo (tranne in cinema) direttamente attraverso il proprio catalogo. La nuova data non è ancora stata rivelata, ma stando al filmato il debutto sulla piattaforma avverrà "prossimamente".

Questa nuova avventura animata racconta le vicende di Vivo, un kinkajou unico nel suo genere che trascorre le sue giornata a suonare davanti alla folla in una vivace piazza dell'Avana insieme al suo amato proprietario Andrés. Anche se non possono parlare la stessa lingua, Vivo e Andrés sono una coppia perfetta grazie al loro comune amore per la musica. Ma quando Andrés viene invitato dalla sua vecchia compagna Marta Sandoval ad un concerto di addio a Miami, tocca a Vivo consegnare un importante messaggio: una lettera d'amore a Marta scritta molto tempo fa sotto forma di canzone. Tuttavia, per raggiungere le lontane spiagge di Miami, Vivo dovrà accettare l'aiuto di Gabi, un'energica bambina che vive al ritmo del suo insolito tamburo.

A proposito dell'autore di Hamilton, vi ricordiamo che proprio ieri è arrivato in rete un nuovo trailer ufficiale del musical In the Heights.