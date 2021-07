Dove vive Viggo Mortensen? Storia di un divo lontano da Hollywood

Il 2020 è stato un anno molto importante per l'amatissimo Viggo Mortensen, perché è stato presentato nei concorsi (dove possibile a causa della Pandemia di Coronavirus) il suo primo film d'autore, Falling, da lui scritto, diretto e interpretato, mentre ora siamo in attesa di vederlo nel Thirteen Lives di Ron Howard.

Quello che forse non molti di voi sapranno è che Mortensen non ama vivere costantemente sotto i riflettori come molte altre star, sicuramente non in quel di Hollywood, ambiente da cui si tiene a debita distanza nella sua vita privata. Attualmente la star de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e di Green Book ha una relazione con l'attrice spagnola Ariadna Gil, con la quale risiede felicemente a Madrid.



Mortensen ha però dichiarato recentemente che passa ormai gran parte del suo tempo negli Stati Uniti d'America, dove ha la doppia cittadinanza: "Sono cittadino e residente da molto tempo negli Stati Uniti e sono molto legato ai suoi paesaggi, alla sua storia e alla sua gente". Una star che vive dunque a cavallo tra Europa e America, lavorando in entrambi i continenti.



