Si Vive Una Volta Sola, Carlo Verdone: 'Arriverà in alcune sale, poi in streaming'

Si Vive Una Volta Sola, il nuovo film di Carlo Verdone, è stato sfortunato come qualunque altro film pensato per esordire in sala tra il 2020 e il 2021: per il nuovo lavoro dell'attore di Un Sacco Bello e Bianco, Rosso e Verdone, però, sembra finalmente arrivato il momento del debutto.

Ma in che modo potremo dunque goderci la nuova fatica di Carlo Verdone? L'uscita del film era ormai prevista per il solo streaming ma, con la riapertura delle sale cinematografiche italiane, qualcuno potrebbe avere la possibilità di vedere Si Vive Una Volta Sola comodamente seduto davanti al grande schermo.

A parlarne è stato lo stesso Verdone nel corso di un'intervista: "Ora il film uscirà in alcune selezionate sale cinematografiche, poi lo vedrete su Amazon Prime Video. Ma non ho grandi aspettative sui cinema, molta gente l'ha già visto nelle anteprime e il grosso della pubblicità era stato fatto…" sono state le parole del regista.

Il film, ad oggi, risulta in programmazione solo in tre sale romane: My Cityplex Europa, My Cityplex Europa Savoy e My Cityplex Trianon. Vedremo dunque nei prossimi giorni se altri cinema italiani si aggiungeranno alla lista! Ecco, intanto, cos'aveva consigliato Verdone ai suoi fan per trascorrere la quarantena.