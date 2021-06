Dove vive Tom Holland? Scoprite perché è davvero uno Spider-Man di quartiere

Apparso di recente nel dramma Cherry dei fratelli Russo, il prossimo dicembre Tom Holland riprenderà i panni di Peter Parker nell'attesissimo Spider-Man: No Way Home, di cui pare in arrivo a breve un primo trailer ufficiale.

In attesa di scoprire i primi dettagli sulla nuova avventura dell'arrampicamuri Marvel, scopriamo assieme qualche dettagli in più sulla vita privata della star: vi siete mai chiesti dove vive l'interprete di Spider-Man nella vita di tutti i giorni?

Nato a Londra il 1° giugno del 1996, Holland ancora adesso abita nel quartiere Kingston Upon Thames, in una casa vicino a quella in cui vivono i suoi genitori e i suoi tre fratelli: Sam, Harry e Paddy. Tuttavia, è ovvio che i suoi numerosi impegni a Hollywood lo portano a trascorrere negli Stati Uniti diversi mesi all'anno. Di recente per esempio è stato di base ad Atlanta, in Georgia, per le riprese di Spider-Man: No Way Home.

A proposito della produzione Marvel Studios, vi ricordiamo che la trama della terza pellicola dedicata allo Spidey di Tom Holland è ancora sconosciuta, ma sia Alfred Molina che Jamie Foxx hanno confermato il loro ritorno rispettivamente nei panni di Doc Ock ed Electro.



Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle migliori interpretazioni di Tom Holland.