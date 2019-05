Si vive una volta sola, iniziate in Puglia le riprese del nuovo film di Carlo Verdone

A poco più di un anno di distanza da Benedetta Follia con Ilaria Pastorelli, Carlo Verdone torna adesso dietro la macchina da presa per una nuova e irriverente commedia chiamata Si vive una volta sola, film anche co-sceneggiato dallo stesso Verdone a sei mani con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino.

Come riporta l'ANSA, le riprese del film sono iniziate il 27 maggio in Puglia, regione principale dove verrà girato il film per otto settimana, spostandosi da Bari a Otranto, da Monopoli fino alla provincia leccese - Castro, Porto Badisco ecc. La storia della commedia segue le vite di tre uomini e di una donna, abili medici sul posto di lavoro, tanto che è rimessa nelle loro mani la salute del Papa, ma personaggi maldestri e scapestrati nella vita di tutti i giorni.



Verdone vestirà i panni del Professor Umbero Castaldi, medico illustre alla guida di una formidabile equipe composta da Lucia Santilli (Anna Foglietta), Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e da Corrado Pezzelle (Max Tortora), rispettivamente strumentista, anestesiste e assistente. Sono sì, grande luminari della medicina... ma anche dei grandi maestri della truffa.



A produrre Si vive una volta sola ci sarà la Filmauro di Aurelio De Laurentis, per un'uscita prevista nelle sale nei primi mesi del 2020.