Dove vive Monica Bellucci adesso? Nella vita della superdiva italiana

Monica Bellucci è senza dubbio una delle icone del nostro cinema degli ultimi 30 anni: la star di Malèna ha saputo conquistare l'Italia e il mondo intero grazie alla sua eterna bellezza e ad alcuni ruoli rimasti nell'immaginario collettivo, tra cui proprio quello interpretato nel celebre film di Giuseppe Tornatore.

Ma la nostra Monica ha spesso fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, in particolare per il matrimonio con il collega Vincent Cassel: un amore, quello tra i due attori, nato sul set de L'Appartamento e coronato sull'altare nel 1999, prima di concludersi (ufficialmente di comune accordo) 14 anni dopo, nel 2013.

La Francia, però, è rimasta nel cuore di Bellucci, che ancora oggi vive a Parigi in compagnia della figlia Léonie e di Deva, con quest'ultima che fa la spola tra la capitale francese e il Brasile, dove vive il padre Vincent Cassel insieme alla sua nuova compagna.

Una dimensione internazionale che, comunque, non ha mai fatto sì che l'Italia si dimenticasse della sua star: non a caso nei prossimi giorni Monica Bellucci riceverà il David Speciale 2021 ai David di Donatello, coronando così una carriera mai avara di successi e soddisfazioni. L'attrice, ricordiamo, era già stata candidata ai David nel 2003 per Ricordati di Me, di Gabriele Muccino.