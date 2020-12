Dove vive George Lucas? Scoprite la casa dei sogni del papà di Star Wars e Indiana Jones

Quando ti chiami George Lucas non ti accontenti certo di un appartamentino in centro: il papà di Star Wars e Indiana Jones è abituato a pensare in grande nella vita come dietro la macchina da presa, come testimonia la più famosa tra le case possedute dal celebre regista.

Il buon George, prevedibilmente, non possiede soltanto un buen retiro: il più famoso e iconico, però, è sicuramente lo Skywalker Ranch. Che originalità, vero? La sorpresa, in realtà, sta proprio qui: il nome dell'incredibile tenuta non ha nulla a che fare con Star Wars, ma deriva da un importante proprietario terrieri vissuto durante il secolo scorso.

Lo Skywalker Ranch fu acquistato da Lucas nel 1978 ed è davvero un posto da favola: al suo interno troviamo, oltre alla villa che di tanto in tanto ospita il nostro George, una stalla, dei vigneti, un giardino con frutta e verdura da utilizzare nel ristorante situato in loco, il lago artificiale Ewok (nome, questo sì, ovviamente ispirato all'epopea starwarsiana), un osservatorio sulla collina, un centro fitness compreso di campi da squash, un teatro da 300 posti, varie sale cinematografiche, un parcheggio sotterraneo ed una caserma dei pompieri!

Secondo il Wall Street Journal lo Skywalker Ranch costò a Lucas intorno ai 100 milioni di dollari e, in base a quanto avete appena letto, noi non stentiamo a crederci! A tal proposito, ecco invece a quanto ammonta il patrimonio di George Lucas.