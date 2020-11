Dove vive attualmente Johnny Depp? Dentro la vita privata della star di Hollywood

In questi giorni si è parlato molto di Johnny Depp per via del verdetto della causa di diffamazione contro il Sun, che ha poi portato anche al suo allontanamento dalla saga di Animali Fantastici. In attesa di capire che impatto avranno queste vicende sulla sua carriera, scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Vi siete mai chiesti dove abita la star di Pirati dei Caraibi? Come ogni celebrità che ha a che fare con Hollywood, Depp ha vissuto (e probabilmente vive ancora) nei dintorni di Los Angeles - sappiamo infatti che negli anni scorsi condivideva un appartamento con l'ex moglie Heard proprio nei pressi della città delle stelle - ma i suoi possedimenti ovviamente non si limitano alla zona californiana.

Come svelato dal quotidiano Var-Matin, l'attore ha infatti trascorso la recente quarantena a Plan-de-la-Tour, piccolo borgo a meno di 20 chilometri da Saint Tropez dove è situata la sua mastodontica magione in Costa Azzurra. Depp ha pubblicato una foto dal suo castello lo scorso aprile quando ha aperto il suo profilo Instagram, anche se dall'immagine si può intravedere solamente quella che sembra una cantina.

Prima di separarsi dall'attrice e cantante francese Vanessa Paradis, Depp trascorreva lunghi periodi di vacanza assieme a lei e ai loro figli, Lily-Rose e Jack, nella loro villa di Mourre, la quale stando ad Ansa è sul mercato da 5 anni con un prezzo che è sceso da 50 a 15 milioni di euro.