Vittorio Sgarbi senza mascherina a Venezia, la lite con l'addetto: 'Fatti i ca**i tuoi!'

Vittorio Sgarbi ha tenuto un atteggiamento a dir poco sopra le righe dall'inizio della pandemia: il celebre critico d'arte e opinionista televisivo si è sempre schierato dalla parte di chi negava la pericolosità del coronavirus, arrivando più volte a dichiararsi assolutamente contrario all'utilizzo della mascherina.

Una linea che Sgarbi ha continuato a mantenere anche a Venezia: il critico d'arte ha infatti presenziato alla Mostra del Cinema in occasione della presentazione del film di sua sorella Elisabetta, ma anche qui non ha perso occasione per ribadire le sue posizioni attirando su di sé l'attenzione di tutti i presenti.

Sulla terrazza esterna al padiglione, infatti, l'addetto alla sicurezza presente sul luogo ha ricordato ad uno Sgarbi privo di mascherina l'obbligo di indossare il suddetto dispositivo di sicurezza: appello che prevedibilmente non ha sortito l'effetto sperato, dal momento in cui il critico ha sì indossato la mascherina, lasciando però scoperto il naso.

Davanti all'insistenza dell'addetto, Sgarbi è quindi esploso: "Fatti i ca**i tuoi, chi ca**o sei?" sono state le urla rivolte dal critico al suo interlocutore, che di tutta risposta si è però imposto con un irremovibile "Sono quello che non ti fa entrare". L'episodio, comunque, è stato poi ridimensionato da Sgarbi stesso che ha parlato di una gag messa su con la collaborazione di un vecchio amico: dall'altra parte della barricata, però, non sono arrivati commenti al riguardo.

Non solo Sgarbi, comunque: negli ultimi giorni l'attenzione della stampa era stata attirata dal bacio tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, così come dalla presenza di Matteo Salvini alla Mostra del Cinema di Venezia.