Vittorio Gassman, le 5 migliori interpretazioni di una leggenda del cinema

Come si fa a giudicare quando una leggenda del cinema abbia dato il meglio di sé? Attori come Vittorio Gassman vivono di prove eccellenti, ne estraggono dal cilindro come fossero caramelle, ragion per cui distinguere il meglio dall'ancora meglio diventa un'impresa veramente difficile.

Nel voler ricordare l'attore a pochi giorni di distanza dall'anniversario della sua morte vogliamo comunque provarci, basandoci sull'importanza storica dei film in questione e, ovviamente, sul gusto personale. Quali sono per noi, dunque, le migliori interpretazioni di Gassman?

Partiamo dagli albori e citiamo Riso Amaro, uno dei primi lavori dell'attore genovese: il film di De Santis, considerato una delle massime espressioni del neorealismo, fu quello che consentì effettivamente alla carriera di Gassman di spiccare il volo; merita sicuramente una menzione anche La Grande Guerra di Mario Monicelli, nel quale il nostro formò con Alberto Sordi una coppia indimenticabile ed efficace, costantemente in bilico tra la commedia e il dramma.

Non ha bisogno di presentazioni Il Sorpasso, considerato da molti il vero capolavoro di Dino Risi; impossibile inoltre non ricordare L'Armata Brancaleone, esempio perfetto delle capacità di Gassman di cimentarsi con classe e naturalezza anche nel cinema comico. In ultimo ci sembra giusto chiamare in causa un outsider, ovvero Il Re Leone, che con il doppiaggio di Mufasa rappresenta probabilmente il vero testamento artistico di un attore immenso.

Cosa ne pensate? L'imbarazzo della scelta c'è tutto, quindi fateci sapere nei commenti quali film avreste inserito in questa lista!