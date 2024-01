La vittoria di Lily Gladstone ai Golden Globes è un evento storico: ecco perché

Tra tutti i vincitori dei Golden Globes 2024, ad aggiudicarsi la statuetta come migliore attrice protagonista in un film Drammatico è stata Lily Gladstone, interprete di Mollie Kyle in Killers of The Flower Moon.

È stato l’unico riconoscimento per l’ultima opera di Martin Scorsese, ma la vittoria di Lily Gladstone è entrata nella storia. Difatti, Lily Gladstone è la prima attrice nativa americana a vincere il premio come “miglior attrice” in tutti gli 81 anni di storia dei Golden Globes. Gladstone ha cominciato il suo discorso di ringraziamento parlando nella sua lingua d’origine:

“Sono qui con mia madre, che, pur non essendo Blackfeet, ha lavorato instancabilmente per far entrare la nostra lingua nelle nostre classi, così ho avuto un'insegnante di lingua Blackfeet quando sono cresciuta. Sono così grata di poter parlare anche solo un po' della mia lingua, che non conosco bene. In questo settore, gli attori nativi erano soliti pronunciare le loro battute in inglese e poi i tecnici del suono le riproponevano al contrario per realizzare le lingue native sulla macchina da presa. Questo è un riconoscimento storico e non appartiene solo a me. Lo tengo in mano in questo momento e lo tengo insieme a tutte le mie bellissime sorelle del film.” L’attrice ha poi ringraziato Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese per esser stati “degli alleati importanti”.

